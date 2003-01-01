В апреле 1974 года на XVII съезде ВЛКСМ БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой и первый отряд комсомольцев-строителей, сформированный из участников съезда, отправился на магистраль прямо из Кремлевского дворца. А 3 мая отряды строителей, которые состояли из комсомольцев со всех союзных республик, прибыли на БАМ. Строительство началось одновременно во многих точках магистрали.

В состав СССР входило 15 союзных республик и свое название стройка БАМ — Всесоюзная получила именно потому, что там работали бригады со всей страны. Кроме того, туда приезжали отряды добровольцев из других государств — Болгарии, Венгрии и Монголии. Всего в этой грандиозной стройке участвовало более 2 млн. человек. Каждый участок строили те или иные представители республик. Например, Тынду — столицу БАМа — москвичи, Улькан и Ангою — азербайджанцы, станции Кюхельбекерскую и Звездную — представители Армении, Северобайкальск — ленинградцы, а Алонку — молдаване.

Подстаканники как часть чайного этикета в России появились в конце XVII века: дамам полагалось пить этот напиток из фарфора, а мужчинам — из стаканов. Но держать горячий чай было не удобно, поэтому использовался подстаканник. А вот в поезда он попал уже в конце XIX века во время бурного развития железных дорог. Традиция использовать подстаканники в поездах продолжилась и в советские времена, тогда они стали неотъемлемой частью путешествий на поездах. Подстаканники не были всегда одинаковыми — их выпускали, в том числе, к разным памятным событиям в истории страны.

Так как стройка БАМа была одним из самых масштабных послевоенных событий, она, конечно же, нашла свое отражение и в культуре. В первую очередь в песнях — они сопровождали стройку с самого ее начала. Эти песни исполняли не только на самой стройке, их пела вся страна. Они звучали со сцен концертных залов, из радиоприемников и с телеэкранов в исполнении крупнейших звезд советской эстрады. Самые, пожалуй, известные среди них: Иосиф Кобзон — «Идут по БАМу поезда» Муслим Магомаев — «Слышишь, время гудит: БАМ!» ВИА «Пламя» — «Вся жизнь впереди» (слова Роберта Рождественского) Эдуард Хиль — «Байкал-Амур» (слова Виктора Гина) Юрий Кукин — «За туманом» Роберт Рождественский — «Байкало-Амурская магистраль!»

Тогда и по радио говорили и по телевизору показывали В 1974 году БАМ был объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой. На неё отправилось большое число молодых людей. Тогда же на БАМ поехал и водитель СМП-572 Константин Новолодский. Он вспоминает, что все люди на БАМе были дружными и никогда не бросали друг друга в беде.

Время мужества и безотказного труда Как газеты 1970-х освещали старт строительство БАМа Читать Статью

Несмотря на то, что БАМ строился в суровых условиях, туда приезжали целыми семьями. Сначала многим даже с детьми приходилось жить в вагончиках, спустя время — в бараках. Для маленьких бамовцев были созданы школы и детсады. Многие семьи появились во время строительства БАМа, свадьбы играли по всей магистрали.

Строительство магистрали сопровождалось масштабной агитацией. Помимо статей в прессе, репортажей по ТВ и радио, посвященные БАМу лозунги можно было повсеместно встретить на плакатах и даже спичках. Их выводили на вагонах поездов, едущих на БАМ, а на самой стройке — на строительной технике:

«Мы строим БАМ, БАМ строит нас»

«Даешь магистраль века!»

«БАМ — стройка века!»

«Комсомолец! Эстафету рожденных бурей, закаленных, как сталь, ты сегодня продолжи, строя Байкал-Амурскую магистраль»

Хотя ударной рабочей силой БАМа были комсомольцы, строительство магистрали требовало и высококвалифицированные кадры, т.к. территория, через которую проходил БАМ, была плохо изучена. Поэтому на «Стройку века» отправляли инженеров, геологов, метеорологов, сейсмологов и топографов. Самые сложные работы по прокладке путей сквозь горы — строительству тоннелей — взяли на себя опытные советские метростроевцы. Кроме того, огромную роль в освоении и строительстве сыграли научные институты и ведомства, особенно Министерство лесной, целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности. Подведомственные ему предприятия освоили строительство специальных панельных домов, выдерживающих суровые условия.

Строительство БАМ проходило в тяжелых условиях: труднопроходимая тайга, зимой — морозы, достигавшие −50 градусов, лавины и даже ураганы. По воспоминаниям бамовцев, которым до появления постоянных поселков, приходилось жить в вагончиках с буржуйками, за ночь печка остывала и к ее стенкам примерзали волосы, а на одежде появлялась горка снега.

Упрямые цифры Все особенности БАМа — от общей протяжённости до населения её окрестностей Читать Статью

Бамовец — это не название, это национальность Водитель Николай Марценюк рассказал, что в первую очередь строители прокладывали дороги для дальнейшей доставки материалов. Он вспоминает, что все трудности, с которыми сталкивались строители, закаляли людей.

В 90-е годы чай пассажирам начали предлагать в пластиковых стаканчиках и обычных кружках, а от подстаканников практически отказались. Ушла эпоха! К счастью, не навсегда. В 2011 году подстаканники вернулись с новыми актуальными дизайнами и все той же ламповой способностью делать даже обычный чай из пакетиков непохожим ни на какой другой.

Запуск движения пассажирских поездов по БАМу проходил в несколько этапов:

12 июля 1977 года отправился первый пассажирский поезд по маршруту Лена — поселок Звездный. В числе его пассажиров были многие бывшие участники строительства западного участка магистрали.

17 июля 1979 года отправление первого пассажирского поезда из Москвы в Тынду (Амурская область), его называли «Ласточкой БАМа». Путь занимал 7 суток.

20 января 1984 года в Москву на Ярославский вокзал прибыл первый скорый поезд из Тынды.

27 октября 1984 года СССР объявил об открытии сквозного движения по всей магистрали — от Тайшета (Иркутская область) до Советской Гавани (Хабаровский край).

В 90-е годы для БАМа, как и для всей страны наступили непростые времена. Дорога стала приносить убытки, и её дальнейшая судьба была под вопросом. Но с 2000-х годов грузопоток стал возрастать, и встал вопрос по увеличению провозной способности магистрали, которая на тот момент составляла порядка 12 млн тонн в год.

К сорокалетию БАМа, которое отмечалось в 2014 году, Министерство транспорта России учредило медаль. Ею награждались работники и бывшие работники организаций железнодорожного транспорта, те, кто внес значительный вклад в строительство и развитие Байкало-Амурской магистрали и проработали там не менее 10 лет. Медали учреждались и в другие значимые для бамовцев даты. И к 50-летию магистрали в 2024 году также учреждена памятная награда. Ей наградят активных участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации.

Мы не знали слов «не могу» и «не хочу» Как сложились судьбы разных поколений строителей БАМа Читать Статью

У нас цель была — строить, строить, строить БАМ смог пережить проблемы 1990-х и к началу 2010-х перевозки по магистрали вернулись к докризисным показателям. Водитель Михаил Саик и фельдшер Владимир Радченко гордятся тем, что стали частью великой стройки.

Столь масштабная стройка, как БАМ, сразу нашла свое место в литературе. Если говорить о художественной, то знакомство можно начинать со сборника повестей «Великие версты», вышедшего еще в 1976 году. Авторы постарались осмыслить первые, самые тяжелые годы строительства через истории первопроходцев БАМа. Еще один сборник — «От Байкала до Амура» (1984) — рассказывает о людях, обустраивавших эти просторы и наделивших их вечной молодостью и красотой. Книга с говорящим подзаголовком «Старое. Новое. Вечное» посвящена десятилетию комсомольского шефства над БАМом и началу сквозного движения поездов по трассе. Ну а вышедший в 2006-м фотоальбом «БАМ. Начало века...» можно листать, глядя в окно поезда и сравнивая пейзажи с окном с тем, как их видели такие же пассажиры 20, 30 и 40 лет назад.

В наши дни БАМ — не просто памятник невероятным трудолюбию и целеустремленности его строителей, но и удобный, современный способ путешествий внутри огромной страны. Поездка по-современному БАМу — это настоящее приключение, которое позволяет пассажирам поезда познакомиться со всеми красотами на маршруте от Тайшета до Советской Гавани. По дороге может увидеть Татарский пролив, старый деревянный вокзал, построенный японскими военнопленными, горные хребты и сам Байкал.

Сейчас по БАМ курсируют комфортабельные пассажирские поезда, оснащенные современными технологиями. Информационно-развлекательная система «Попутчик», как и в центральной части страны, позволяет скоротать время в пути, посмотреть фильмы, почитать интересные статьи и новости.

Для долгой и комфортной поездки помимо стандартного набора путешественника вам понадобятся некоторые вещи, которые в дорогу обычно не берут. Например, швейный набор — чтобы зашить одежду (ну или пришить отлетевшую пуговицу). Желательно взять с собой и минимум 10 пар носков (и не только), так как постирать их в пути будет затруднительно. Вопрос с перекусом помогут решить армейские сухие пайки: их потребуется минимум два — место они займут, но рацион на 3-4 тыс. ккал поможет несколько раз сэкономить на завтраке, обеде и, возможно, ужине. А чтобы путешествие запомнилось, некоторые берут с собой пленочный фотоаппарат — его не требуется заряжать, а «классические» фотокарточки способны принести больше ярких воспоминаний, чем цифровые снимки на смартфон.

Птица-стройка Как БАМ меняется прямо сейчас Читать Статью

Это действительно дорога жизни Сейчас на БАМе активно идут работы по её модернизации. Программа «Восточный полигон» объединяет магистраль и Транссиб. Монтажник на БАМе Валентин Билецкий вспоминает, как на стройке века началась его новая жизнь.

Заказать обед Почитать статью Посмотреть видео У БАМа большие перспективы В 2024 году правительство утвердило третий этап развития БАМа и Транссиба. К 2032-му их провозную способность хотят увеличить до 270 млн т. Сегодня в числе строителей БАМа — новое поколение студенческих отрядов. Многие из них — внуки первых героев стройки.